Morre, no Rio de Janeiro, aos 77 anos, o cineasta Silvio Da-Rin

Morreu na madrugada desta quinta-feira (29), aos 77 anos de idade, o cineasta Silvio Da-Rin, após uma longa internação. O velório e o enterro estão programados para esta sexta-feira (30), no Cemitério São Francisco de Paula, na região central da cidade. O cineasta foi secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura entre 2007 e 2010 e deixa um legado de contribuição à vida pública. Em nota, o Ministério da Cultura (MinC) manifestou profundo pesar pelo falecimento do cineasta, documentarista e gestor público Silvio Da-Rin.

Intelectual comprometido com o pensamento crítico e com a preservação da memória audiovisual brasileira, ele deixa um legado imensurável para cinema nacional e para as políticas públicas voltadas ao setor.

Silvio Da-Rin construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao documentário como ferramenta de reflexão sobre a história, a política e a sociedade brasileira. O cineasta iniciou sua carreira como técnico de som e integrou equipes de aproximadamente 150 produções audiovisuais, consolidando-se como um profissional de referência nos bastidores e na criação cinematográfica. Como diretor, assinou obras fundamentais do documentário brasileiro, muitas delas reconhecidas e premiadas no Brasil e no exterior. Entre seus trabalhos mais emblemáticos está o longa-metragem Hércules 56 (2006), que revisita o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969, episódio central da resistência à ditadura civil-militar e que resultou na libertação de 16 presos políticos brasileiros. O filme tornou-se referência ao articular cinema, memória e política, reafirmando o compromisso de Da-Rin com a construção de uma narrativa crítica sobre o país.