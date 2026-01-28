GO: corpo de corretora desaparecida é achado e síndico é preso

Corpo de corretora desaparecida é encontrado em GO; síndico confessa o crimeSíndico já tinha sido denunciado por perseguição contra a corretora. O filho dele também foi preso
O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, 43, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, 28, em Caldas Novas, Goiás. O caso de desaparecimento teve novos desdobramentos após a prisão do síndico do prédio onde a família da vítima tem apartamentos, Cléber Rosa de Oliveira, 49, que confessou o crime.
Conforme a Polícia Civil de Goiás, o filho do síndico, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso. O porteiro do prédio foi conduzido coercitivamente para a delegacia para prestar esclarecimentos. O nome dele não foi divulgado.
O corpo da corretora teria sido abandonado pelo síndico e foi encontrado em estado avançado de decomposição a 15 quilômetros (km) de Caldas Novas, conforme apuração da TV Anhanguera, afiliada da Globo da região.
Segundo apuração da repórter da TV, Ludmilla Rodrigues, Cleber teria dito à polícia que agiu sozinho. No dia do desaparecimento, 17 de dezembro de 2025, ele teria discutido com Daiane no subsolo do prédio de forma “calorosa” e acabou cometendo o crime.
A Polícia não divulgou se as prisões são preventivas ou temporárias. Também não foram divulgados de forma oficial os depoimentos dos suspeitos.
Síndico foi denunciado por perseguição contra corretora
Um mês após o desaparecimento de Daiane, Cléber foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por perseguição reiterada, ou stalking, contra a corretora.
Segundo o órgão, Cléber agrediu física e verbalmente Daiane em diversas ocasiões, de fevereiro a novembro de 2025.
Ele ainda ameaçou a integridade de Daiane a monitorando constantemente, perturbando suas atividades profissionais e pessoais, atingindo sua liberdade e privacidade, conforme o promotor de Justiça Christiano Menezes da Silva Caires, que assina a denúncia.
O portal G1 publicou que a corretora também chegou a ser denunciada pelo MP no mesmo dia pelo crime de invasão de domicílio, após ter entrado sem autorização na sala administrativa do síndico. A defesa dela, no entanto, afirmou que a acusação do síndico era infundada.
Corretora foi vista em imagens de câmera de segurança antes de desaparecer
Daiane Alves foi registrada por câmeras de segurança do prédio momentos antes de desaparecer, no dia 17 de dezembro. Ela aparece no elevador indo para o subsolo. Nas imagens, é possível ver que ela estava com o celular na mão, gravando o que fazia.
No dia, a vítima enviou mensagens para uma amiga afirmando que o apartamento em que morava estava sem energia elétrica. Ela se deslocava até o subsolo para religar o padrão de energia.