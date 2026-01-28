GO: corpo de corretora desaparecida é achado e síndico é preso

Daiane Alves, desaparecida desde 17 de dezembro, teve o corpo escondido em uma região de mata, a 15 km de Caldas Novas (GO) / Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, 43, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, 28, em Caldas Novas, Goiás. O caso de desaparecimento teve novos desdobramentos após a prisão do síndico do prédio onde a família da vítima tem apartamentos, Cléber Rosa de Oliveira, 49, que confessou o crime. Conforme a Polícia Civil de Goiás, o filho do síndico, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso. O porteiro do prédio foi conduzido coercitivamente para a delegacia para prestar esclarecimentos. O nome dele não foi divulgado.

O corpo da corretora teria sido abandonado pelo síndico e foi encontrado em estado avançado de decomposição a 15 quilômetros (km) de Caldas Novas, conforme apuração da TV Anhanguera, afiliada da Globo da região.

Segundo apuração da repórter da TV, Ludmilla Rodrigues, Cleber teria dito à polícia que agiu sozinho. No dia do desaparecimento, 17 de dezembro de 2025, ele teria discutido com Daiane no subsolo do prédio de forma "calorosa" e acabou cometendo o crime. A Polícia não divulgou se as prisões são preventivas ou temporárias. Também não foram divulgados de forma oficial os depoimentos dos suspeitos.

Síndico foi denunciado por perseguição contra corretora Um mês após o desaparecimento de Daiane, Cléber foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por perseguição reiterada, ou stalking, contra a corretora. Segundo o órgão, Cléber agrediu física e verbalmente Daiane em diversas ocasiões, de fevereiro a novembro de 2025. Ele ainda ameaçou a integridade de Daiane a monitorando constantemente, perturbando suas atividades profissionais e pessoais, atingindo sua liberdade e privacidade, conforme o promotor de Justiça Christiano Menezes da Silva Caires, que assina a denúncia.