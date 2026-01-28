EBC é autorizada a usar estações-teste para iniciar operação da TV 3.0

Na EBC, a previsão é que os testes tenham início no mês de março . O calendário prevê que, já na próxima semana, sejam recebidos os equipamentos necessários , como antenas, acessórios, infraestruturas, sistemas e demais bens úteis à implementação, operação e manutenção da Estação Experimental vinculada ao Projeto TV 3.0.

Essas estações, implantadas pela Seja Digital, permitirão que a radiodifusão pública integre, desde o início, a implantação da TV 3.0 nessas localidades, em alinhamento com o cronograma nacional de implementação. Ficaria mais preciso assim: A Seja Digital é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, constituída por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com recursos das empresas de telecomunicações Algar, Claro, TIM e Vivo, vencedoras do edital de licitação do 4G, em 2014. A companhia foi criada em março de 2015 com a missão de acelerar a adoção do sinal digital de TV e expandir a banda larga móvel pelo Brasil. Em 2024, a Seja Digital recebeu novas missões, entre elas a aceleração do desenvolvimento da TV 3.0 no país.

EBC sedia estação experimental da TV 3.0 em Brasília

A EBC sedia, em Brasília, a Estação Experimental de TV 3.0, instalada na Torre de TV Central, onde estão sendo preparadas as infraestruturas de transmissão necessárias aos testes do novo padrão tecnológico. A estação opera em um canal de 6 MHz, com configuração MIMO 2x2 e polarização cruzada, permitindo a avaliação de soluções avançadas de transmissão e recepção.

O projeto prevê o desenvolvimento e a validação de tecnologias que ampliam as possibilidades da televisão aberta, como maior qualidade de áudio e vídeo, interatividade, mobilidade e novos serviços digitais. A infraestrutura de codificação e multiplexação é baseada em nuvem pública, por meio da Broadcast Core Network (BCN).