Inscrições para concurso da Câmara dos Deputados terminam hoje
página oficial do certame.
São oferecidas 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, sendo 35 para analista legislativo, especialidade processo legislativo e gestão; e 35 para técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo.
Há ainda 70 vagas em cadastro de reserva.
Os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
A taxa de inscrição é de R$ 100 para o cargo de técnico legislativo e de R$ 130 para o cargo de analista legislativo.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O pagamento deve ser feito até a quarta-feira (28) por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O documento inclui QR code para pagamento via Pix.
Do total de vagas, 30% são reservadas, sendo 25% para candidatos negros; 3% para candidatos indígenas; e 2% para candidatos quilombolas.
Para concorrer às vagas reservadas, a opção deve ser indicada no momento da inscrição, quando o candidato deve se autodeclarar negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola.
Provas
As provas serão aplicadas em todas as capitais do país no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde.
As provas objetivas terão 90 questões de conhecimentos gerais e 90 questões de conhecimentos específicos.
A duração será de 5 horas para a prova objetiva e de 3 horas para a prova discursiva.
Remuneração
A remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
* Com informações da Agência Câmara