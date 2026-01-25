Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão na praça emociona público da Mostra Tiradentes

Autor Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil*
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil*
A noite de sexta-feira (24) foi marcada por emoção e silêncio atento na praça central de Tiradentes. A exibição ao ar livre do longa Querido Mundo, dirigido por Miguel Falabella, reuniu um público numeroso na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, transformando o espaço histórico em sala de cinema e encontro afetivo com o audiovisual brasileiro.

O filme, um drama protagonizado por Malu Galli e Eduardo Moscovis, acompanha dois personagens atravessados por frustrações pessoais que se veem presos nos escombros de um prédio abandonado na virada do ano. Dependência emocional, violência doméstica e a possibilidade de recomeço costuram a narrativa, que provocou reações intensas da plateia ao longo da sessão gratuita.

Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Fontes/Universo Produções

Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes - Leo Fontes/Universo Produções

Antes da projeção, Falabella apresentou o filme e compartilhou com o público a travessia até a direção cinematográfica.

“Dirigir um filme era algo que, durante muito tempo, me parecia impossível. Mas eu queria contar essa história. Criar, entrar e inventar um novo mundo é fascinante”, disse, sob aplausos.

Na manhã deste domingo (25), o diretor voltou a se encontrar com o público em uma conversa aberta, ampliando o diálogo sobre processo criativo, atuação e linguagem. Ao comentar sua trajetória no teatro e no cinema, Falabella relembrou experiências marcantes e a centralidade do corpo do ator na construção da cena. “Hoje em dia pouca gente trabalha isso, o corpo do ator. É uma outra construção, outra postura, outro diafragma, outro enunciado”, afirmou, ao evocar montagens teatrais dos anos 1980.

O encontro ganhou contornos de homenagem quando Falabella falou da emoção de integrar a mesma edição da mostra que o cineasta Júlio Bressane, com quem trabalhou em Cleópatra.

“Isso não tem preço. Ele tem uma dimensão totalmente antinaturalista. Para quem vem da televisão, acostumado ao naturalismo, é um exercício poderoso: você precisa descobrir outra maneira de dizer aquilo, de dar credibilidade a um texto difícil”, refletiu.

Falabella destacou ainda o caráter provocador desse cinema que exige do ator e do espectador um esforço ativo. “É não pegar a pessoa pela mão o tempo todo. É exercitar a cabeça”, resumiu, arrancando risos e concordâncias da plateia.

Com o tema “Soberania Imaginativa”, a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes ocupa até 31 de janeiro a cidade histórica com uma programação gratuita que reafirma o festival como a primeira grande vitrine do calendário audiovisual brasileiro.

Confira a programação completa no site oficial da mostra.

*A repórter viajou a convite da organização do evento

