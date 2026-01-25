Falsos curandeiros são condenados por rituais de "purificação"

Imagem de apoio ilustrativo. Rituais envolviam a queima de objetos de valor da vítima. No entanto, criminosos não queimavam e tomavam os itens para si / Crédito: Freepik

Cinco falsos curandeiros foram condenados por encenar rituais de “purificação” para enganar uma vítima e obter dinheiro. A 4ª câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu que o curandeirismo foi uma fachada para praticar o crime de estelionato e manteve a decisão após análise de recursos. Os réus receberam pena de multa, além de um ano e nove meses de prisão, em regime semiaberto, para uma das rés. Os demais receberam quatro meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto. Eles terão a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade.

Conforme o portal Migalhas, uma das condenadas percebeu a fragilidade emocional da vítima e iniciou uma relação de confiança. Os autos do processo mostram que, com o tempo, as práticas de cunho espiritual começaram a ser oferecidas.

Ao ver na mídia televisiva investigações envolvendo práticas semelhantes, a vítima procurou a delegacia e reconheceu por fotografias as pessoas com quem manteve contato durante os rituais. Prática foi considerada estelionato Para o desembargador Euvaldo Chaib, relator do recurso, desde o primeiro contato o objetivo do grupo era obter dinheiro por meio da exploração da credulidade e da vulnerabilidade emocional da vítima. Por isso, o dolo é antecedente à conduta. O magistrado rejeitou a tese de desclassificação do estelionato para curandeirismo destacando que os rituais foram apenas um instrumento para a prática do crime, já que a finalidade de ter ganhos econômicos era anterior e central às ações.