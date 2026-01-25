Estudante devolve Pix de R$ 200 mil e ganha recompensa

Estudante devolve R$ 200 mil recebidos por engano via Pix de empresárioApós a devolução do Pix, o proprietário agradeceu pela atitude do jovem e ofereceu uma compensação financeira de R$ 1 mil como forma de reconhecimento pela honestidade
Resumo
O valor foi depositado em uma conta bancária antiga.
O depósito equivocado foi feito por um empresário que comprou uma carreta.
O jovem devolveu o valor integral ao empresário.
O empresário ofereceu R$ 1 mil como recompensa pela honestidade.
O estudante de 25 anos Leandro Pinheiro devolveu um Pix de R$ 200 mil após receber o valor por engano em uma conta bancária que não utilizava há aproximadamente quatro anos.
O depósito equivocado foi feito por um empresário, que percebeu o erro pouco depois da transferência e entrou em contato com o jovem para relatar a situação.
O caso aconteceu na manhã do dia 16 de janeiro e a devolução foi concluída na terça-feira, 20.
Em entrevista ao g1 Goiás, o estudante explicou que o empresário havia realizado o pagamento pela compra de uma carreta de bovinos, mas acabou digitando o número errado ao fazer a transferência.
Ao receber a ligação, o jovem afirmou ter tranquilizado o homem e garantido que devolveria o valor assim que a situação fosse regularizada.
No mesmo dia do depósito, a conta bancária foi bloqueada automaticamente devido ao alto valor movimentado. Leandro precisou acionar a instituição financeira para esclarecer o ocorrido e solicitar o estorno do dinheiro ao verdadeiro proprietário.
Durante o processo, ele afirmou ter mantido contato constante com o empresário para evitar preocupações.
Natural de Cuiabá (MT), Pinheiro se mudou para Goiânia há um ano visando cursar enfermagem. Ao Metrópole ele disse que o erro de depósito pode ter ocorrido devido ao número de telefone, que ainda possui o DDD 65, referente ao estado de Mato Grosso.
Temendo que, de alguma forma, pudesse ser penalizado pela demora em devolver o valor, Leandro chegou a procurar a Polícia Civil (PC) para registrar um boletim de ocorrência, mesmo mantendo contato constante com o empresário.
Após a devolução do PIX, o proprietário agradeceu pela atitude do jovem e ofereceu uma compensação financeira de R$ 1 mil como forma de reconhecimento pela honestidade. Em mensagem enviada ao estudante, ele agradeceu e disse que “dinheiro vem e dinheiro vai... Valores e honestidade não têm preço que pague”.