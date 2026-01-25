Estudante devolve Pix de R$ 200 mil e ganha recompensa

Estudante devolve PIX de R$ 200 mil após engano de empresário / Crédito: Leandro Pinheiro/Arquivo pessoal

O empresário ofereceu R$ 1 mil como recompensa pela honestidade. O estudante de 25 anos Leandro Pinheiro devolveu um Pix de R$ 200 mil após receber o valor por engano em uma conta bancária que não utilizava há aproximadamente quatro anos.

O depósito equivocado foi feito por um empresário, que percebeu o erro pouco depois da transferência e entrou em contato com o jovem para relatar a situação.

O caso aconteceu na manhã do dia 16 de janeiro e a devolução foi concluída na terça-feira, 20. Em entrevista ao g1 Goiás, o estudante explicou que o empresário havia realizado o pagamento pela compra de uma carreta de bovinos, mas acabou digitando o número errado ao fazer a transferência. Ao receber a ligação, o jovem afirmou ter tranquilizado o homem e garantido que devolveria o valor assim que a situação fosse regularizada.

No mesmo dia do depósito, a conta bancária foi bloqueada automaticamente devido ao alto valor movimentado. Leandro precisou acionar a instituição financeira para esclarecer o ocorrido e solicitar o estorno do dinheiro ao verdadeiro proprietário. Durante o processo, ele afirmou ter mantido contato constante com o empresário para evitar preocupações.