TV Brasil exibe documentário com iniciativas de preservação da costa

TV Brasil exibe documentário com iniciativas de preservação da costa

O documentário Mar Brasileiro revela um oceano de histórias e descobertas com profissionais e ativistas que compartilham suas relações íntimas com as águas e suas ações em prol da conservação do litoral. A produção independente é exibida pela TV Brasil neste domingo (25), às 11h. O conteúdo que acompanha iniciativas para preservar a costa do território nacional está disponível no app TV Brasil Play.

Conduzido pela oceanógrafa e escritora Katharina Grisotti, comunicadora de impacto que guia a narrativa, o filme realiza uma viagem por vários destinos na orla do país para acompanhar o trabalho desenvolvido por entrevistados com histórias inspiradoras.

A atração audiovisual traz depoimentos cativantes e comoventes que fomentam a reflexão. A conversa inclui a surfista Tainá Hinckel, a pesquisadora Camila Brasil, a analista Kelen Leite, o oceanógrafo Rafael Langello, a engenheira ambiental Diulie Tavares e as biólogas Natalia Della Fina e Carla Beatriz Barbosa.

Os convidados mostram, na prática, muitos projetos desenvolvidos no Brasil em busca de soluções para a degradação dos oceanos. Os especialistas discutem estratégias para sensibilizar as pessoas sobre a relação do ser humano com o meio ambiente e formas de engajar a população em favor da causa.

Entre os dados alarmantes levantados no média-metragem de 52 minutos, os problemas relacionados à poluição marinha têm foco. Cada brasileiro pode ser responsável por levar aos mares cerca de 16 kg de plástico por ano e um terço do plástico produzido no país corre o risco de chegar aos oceanos.

A viagem pelo litoral percorre lugares que mantêm a biodiversidade, destaca a complexidade dos recifes de coral e explica os desafios com a destinação do lixo marinho. Com imagens surpreendentes, a produção reforça a conexão intrínseca entre a humanidade e o oceano.

Com exemplos concretos, o doc ressalta a importância da conscientização ambiental e do papel de cada cidadão na preservação dos ecossistemas costeiros. A ideia é compartilhar ações que diminuam o impacto social na natureza. A obra busca incentivar multiplicadores que acreditam e fazem a diferença na construção de um mundo melhor.

