Mostra de Tiradentes exalta bom momento do audiovisual brasileiro

Autor Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil*
A abertura da 29ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes nesta sexta-feira (23) se deu em um clima de celebração do cinema brasileiro em um de seus momentos mais vibrantes. Realizadores, produtores, artistas, representantes do poder público e jornalistas se reuniram no Cine-Tenda para dar início a uma programação que combina exibição de filmes, reflexão crítica e articulação institucional, consolidando a mostra como um dos principais espaços de pensamento e ação do audiovisual no país.

Na cerimônia, a coordenadora-geral da Mostra, Raquel Hallak, ressaltou o compromisso histórico do evento com a diversidade de vozes e linguagens.

“Existe uma imaginação que emerge de muitos Brasis e propõe várias formas de existir. A mostra, desde que surgiu, decidiu apostar nesses novos protagonismos e possibilidades”, afirmou.

Hallak defendeu a regulação das plataformas de streaming, a democratização das políticas públicas e o fortalecimento do cinema nacional como vetor econômico. O ponto alto da noite foi a homenagem à atriz e diretora Karine Teles, que recebeu o Troféu Barroco por uma trajetória de mais de duas décadas marcada por escolhas autorais, versatilidade artística e compromisso com a criação.

Emocionada e acompanhada da família, Karine falou com franqueza sobre os desafios de permanecer no campo cultural. “Quem trabalha com cultura, com educação, com arte no nosso país sabe que a gente está o tempo todo recomeçando. São carreiras instáveis, imprevisíveis, numa montanha-russa frequente de emoções”, disse.

“Persistir, ficar, é muito difícil. Não é nada valoroso, não é nada romântico. É muito duro.”

Tiradentes (MG), 24/01/2026 - 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Lara/Universo Produções

29ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. - Leo Lara/Universo Produções

A abertura contou ainda com a presença da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que destacou a dimensão política e simbólica do audiovisual. “Vivemos um momento importantíssimo de projeção do cinema brasileiro no mundo. Isso significa algo mais profundo: somos um povo que sabe transformar memória, dor, alegria e luta em narrativa”, afirmou.

Já a secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, abriu oficialmente o calendário audiovisual brasileiro celebrando o reconhecimento internacional recente. Vestindo uma camiseta de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, indicado a quatro Oscars, ela reforçou a centralidade das políticas públicas.

“Quando um filme do Brasil entra em cartaz, o Brasil inteiro entra em cartaz. E nesse momento o Brasil está em cartaz no mundo todo. Isso não é por acaso, é fruto de política pública”.

Fórum de Cinema

A programação deste sábado (24) deu início ao Fórum de Cinema de Tiradentes que, em sua quarta edição, é um espaço dedicado à reflexão sobre políticas culturais, indústria e democracia.A abertura reuniu integrantes do governo e produtores, com a leitura da carta de princípios apresentada pela produtora Débora Ivanov. No texto, o setor é convocado a se mobilizar em defesa das conquistas recentes e a refletir sobre o futuro em um contexto de desafios emergenciais.

A carta fez um balanço do processo de reconstrução do setor iniciado em 2023, reconhecendo avanços como a restauração do Ministério da Cultura e da Secretaria do Audiovisual, a retomada do Fundo Setorial do Audiovisual, a reativação de programas de fomento, a renovação da Lei do Audiovisual e das cotas de tela, a implantação da Política Nacional Aldir Blanc, a realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura e a retomada da cooperação internacional. Também citou a execução da Lei Paulo Gustavo em 97% dos municípios brasileiros como indicativo do interesse popular pelo audiovisual.

Ao mesmo tempo, o documento apontou fragilidades estruturais e a necessidade de uma política sistêmica que articule União, estados e municípios, racionalize processos e potencialize impactos econômicos, culturais e sociais. Entre os desafios elencados estão a regulação dos serviços de streaming, a consolidação de uma política de Estado perene e a garantia de acesso do público brasileiro aos conteúdos nacionais em todas as telas.

“Os desafios do audiovisual são desafios da nação brasileira na afirmação de um destino livre, democrático e soberano. Que venha 2026, a nossa marcha continua”, conclui a mensagem do Fórum.

Confira a programação completa no site da mostra

*A repórter viajou a convite da organização do evento

