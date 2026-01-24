Feira Gastronômica em Pinheiros comemora aniversário de 472 anos de SP

Em meio às comemorações do aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo, neste final de semana (24 e 25), a feira gastronômica Sabores dos Bairros, em Pinheiros, oferece diversas opções de pratos e bebidas que representam a diversidade cultural da capital paulista.

Com entrada gratuita, o evento conta com apresentações musicais de samba e reggae, além de atividades para crianças. Promovida pela plataforma digital Cola em Sampa e com apoio da subprefeitura de Pinheiros, a feira tem sua segunda edição no aniversário de São Paulo.

A fim de destacar a gastronomia de São Paulo, foram selecionados sabores de seis bairros tradicionais da cidade: Liberdade, Mooca, Bom Retiro, Brás, Santa Cecília e a região do centro. Os sabores da Liberdade e do Bom Retiro são marcados, atualmente, pela presença da culinária asiática. Símbolos da cultura japonesa, como yakissoba e takoyaki, e da coreana, com tteokbokki e corn dog, fazem parte do cotidiano do bairro e do evento. O Brás apresenta uma forte herança árabe, que é representada na feira com shawarma, quibe e uma sobremesa gelada artesanal conhecida como o tradicional sorvete árabe. Já a Mooca, contém sabores de origem italiana, como pizza, cannoli e schiacciata.

As regiões do Centro e da Santa Cecília são representadas no evento como um território diverso, que retrata o passado e o contemporâneo. Sabores do Brasil e da América Latina, como baião de dois, torresmo e pupusa de El Salvador, pão recheado típico da culinária centro-americana, são alguns dos destaques. O Co-fundador do Cola em Sampa, Willian Vendramini, contou que a ideia do evento nasceu ao perceber que não haviam muitas comemorações gastronômicas no aniversário de São Paulo. “Nós vimos a necessidade de comemorar o aniversário de São Paulo e mostrar o que a cidade tem de melhor na parte gastronômica. Tem vários bairros icônicos que trazem uma gastronomia muito forte, como Bom Retiro, Liberdade, Mooca e etc. Então, a gente reuniu todos esses bairros dentro de um único festival”, disse Willian.

Programação Musical A programação musical da feira gastronômica conta com artistas que exploram forró, pop-rock, pé-de-serra e samba. Um destaque é o Samba do Tatu, que se apresenta no domingo, às 15h30, com clássicos do samba. O grupo musical do Tatuapé surgiu em encontros que aconteciam após os ensaios da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, em que alguns integrantes faziam parte. Em torno de 2017, decidiram formalizar o projeto como "Samba do Tatu", em homenagem ao bairro e à escola de samba. Para um dos fundadores do grupo, Alexsandro Domingos de Souza, o Samba do Tatu tem uma energia contagiante. “A gente tem uma forma muito diferente que contagia o público por causa da energia do grupo, convidando pessoas para subir no palco e celebrando aniversários. A gente faz o público bater na palma da mão,” contou Alexsandro.