Documentário sobre cultura vinícola no país tem exibição na TV Brasil

O universo dos vinhos brasileiros serve de mote para a produção independente Ensinando Como Apreciar Vinhos, documentário que é apresentado na TV Brasil neste sábado (24), às 22h15. Além da janela na telinha, o conteúdo pode ser acompanhado sob demanda no app TV Brasil Play.

A obra audiovisual proporciona uma viagem fascinante sobre o tema ao explorar o conceito de terroir e a expressão única das uvas cultivadas em solo brasileiro, com detalhes sobre esse processo desenvolvido no território nacional.

Com 52 minutos, o filme destaca a evolução da cultura vinícola no país, apresenta a importância da identidade regional e discute a democratização do consumo de vinhos.

A narrativa traz o depoimento de profissionais especialistas na área como enólogos e sommelières, além de pessoas que gostam de consumir vinhos, os chamados enófilos.

O desafio do média-metragem é combinar a harmonia entre tradição e inovação. A proposta do conteúdo independente é desmistificar a sofisticação associada à bebida e celebrar o prazer simples do ato de degustar vinhos.

Durante a obra, os personagens explicam as características dos diferentes biomas brasileiros e as condições apropriadas para o cultivo das uvas. Eles ressaltam o reconhecimento internacional dos críticos sobre as bebidas produzidas no país.

O filme reflete sobre os fatores ambientais, geográficos e humanos que atribuem identidade ao vinho do país. Para além do solo, a produção levanta perspectivas como clima, relevo, geologia, tradições e técnicas aplicadas ao cultivo para moldar o sabor final do produto.

Ficha técnica de Ensinando Como Apreciar Vinhos
País: Brasil
Ano: 2023
Gênero: documentário
Duração: 52 min.
Classificação indicativa: Livre
Realização: Produtora Brasileira de Arte e Cultura
Direção Geral: Pedro Saad
Direção e roteiro: Luciano Oreggia
Produção executiva: Pedro Saad

Valorização do conteúdo independente

