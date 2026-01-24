Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aniversário de São Paulo tem extensa programação gratuita

Aniversário de São Paulo tem extensa programação gratuita

Autor Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Autor
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo (25), a cidade de São Paulo completa 472 anos. E para celebrar a data tão especial foi preparada uma extensa programação cultural, que vai desde a entrada gratuita em museus a apresentações de blocos pré-carnavalescos. E não vai faltar o tradicional Bolo do Bixiga, uma tradição de 40 anos na qual a comunidade do bairro da zona central da capital prepara a maior mesa de bolo de aniversário do mundo.

No Bixiga, o parabéns para a cidade acontece na Rua Rui Barbosa, seguido pela distribuição de bolo, a partir das 12h. Mas haverá ainda outra comemoração semelhante no Mercado Municipal. Lá também haverá distribuição gratuita de bolo para a população, mas mediante senha, que deve ser retirada a partir das 10h30.

Os museus, bibliotecas e Fábricas de Cultura ligados à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo terão uma programação diversa, com entrada gratuita. Entre os equipamentos, estão o Museu da Língua Portuguesa, o Catavento, o Museu das Culturas Indígenas, a Pinacoteca, o Museu da Imigração e o Museu da Imagem e do Som.

Na Pinacoteca, haverá ensaios pré-carnavalescos e abertos do bloco Afro Ilu Obá de Min. Reconhecido por sua atuação artística e política na valorização da cultura negra e feminina, o grupo vai ocupar a Praça da Pina Contemporânea, com tambores, dança e canto. 

O Catavento, museu muito apreciado por crianças, terá uma roda de samba com o Batucadas das Pretas, a partir das 12h. No Museu das Culturas Indígenas, o destaque é para uma roda de conversa sobre território, resistência e ocupação da cidade, que tem início às 10h30 com Akayse Fulni-ô e Kerexu Mirin, mediada por Emerson Baré Puranga. 

O Museu das Favelas vai promover o Baile da Perifanálise, a partir das 13h30, além do Di Quebradinha, um evento que vai promover oficinas e brincadeiras de rua com as crianças, a partir das 14h.

Nas Fábricas de Cultura haverá muito samba, cortejos, descida de carrinhos de rolimã e K-pop, além de gincanas e atividades lúdicas para toda a família.

No vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, será realizada uma programação especial do Sesc Verão, com apresentações e vivências que contarão com a participação de atletas brasileiros consagrados, como as ginastas medalhistas olímpicas Júlia Soares e Lorrane Oliveira, tudo com entrada gratuita.

A programação de aniversário da cidade também se estenderá para os parques e planetários municipais, que terão uma programação toda gratuita. No Planetário do Parque do Carmo, será exibido o Show da Luna no Planetário.

A prefeitura vai promover ainda o concerto Mitos Sonoros – FilarMônica, da Orquestra Experimental de Repertório, no Theatro Municipal, a partir das 17h. O concerto, gratuito, prestará uma homenagem especial ao artista e escritor brasileiro Maurício de Sousa, que recentemente completou 90 anos de idade. Os ingressos poderão ser retirados com 48 horas de antecedência pelo site e 2 horas antes do evento na bilheteria presencial do Theatro Municipal, conforme disponibilidade.

Outro evento para celebrar o aniversário da cidade é o Sabores dos Bairros, que chega em sua segunda edição reunindo gastronomia, música e cultura. A proposta é valorizar a diversidade gastronômica da cidade, destacando os sabores de bairros como Liberdade, Mooca e Bom Retiro. Entre as comidas, o tradicional lanche de mortadela, o pastel e as pizzas. O evento é gratuito e acontece na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, em frente à Subprefeitura de Pinheiros e próximo à Estação Pinheiros.

Parte da programação de aniversário da cidade pode ser consultada no site da prefeitura e também no site da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar