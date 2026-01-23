MGI chama mais 44 candidatos em lista de espera para curso de formação

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) convocou mais 44 candidatos aprovados e classificados em lista de espera da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para matrícula nos cursos de formação na modalidade presencial de quatro carreiras.

O edital com a convocação foi publicado no Diário Oficial da União, desta sexta-feira (23).

O Ministério da Gestão explica que a convocação respeita a ordem de classificação no concurso, as preferências indicadas no momento da inscrição e as manifestações de interesse em permanecer na lista de espera. Confira a distribuição das 44 vagas por cargos. · analista de infraestrutura (AIE) – 4 vagas;

· analista técnico de políticas sociais (ATPS) – 31 vagas; · especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) – 5 vagas; · analista de comércio exterior (ACE) – 4 vagas.

Matrícula As matrículas devem ser feitas no site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) até às 23 horas e 59 minutos de 28 de janeiro, no horário de Brasília. Para realizar a matrícula, a Enap orienta a: Acessar a página da carreira; Clicar no botão Matricule-se. Preencher e enviar o formulário corretamente com todos os dados e documentos necessários. Cursos de formação O MGI explica que a formação de novos/as integrantes do serviço público está voltada ao desenvolvimento de diversas competências que serão exigidas ao longo da carreira pública.

Os cursos de formação são obrigatórios para o preenchimento das vagas e correspondem à terceira e última etapa eliminatória do CNU 2024. Isso significa que a reprovação no curso resulta na eliminação do concurso e a nota obtida no curso será usada na classificação final. As aulas ocorrerão na modalidade presencial, em Brasília, de segunda a sexta-feira, em dois turnos, totalizando oito horas-aula por dia, com intervalo para almoço. A formação está organizada com a seguinte carga horária, conforme a carreira: