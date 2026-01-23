CNU 2025: resultado e espelho de discursiva são divulgados hoje

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulga, a partir de 18 horas desta sexta-feira (23), a nota preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) dos participantes desta segunda fase.

Também vai ficar disponível o espelho da prova discursiva de cada candidato para os blocos temáticos de 1 a 7 (nível superior), e da redação, para os blocos 8 e 9 (nível intermediário). A consulta individual do resultado preliminar e o detalhamento das notas, com os itens avaliados é feita na área do candidato, na página eletrônica da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca examinadora do certame. As notas preliminares também serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra, ainda nesta sexta-feira.

Espelho da prova O espelho da prova do CNU 2025 é a imagem digitalizada em PDF e da prova discursiva entregue pelo candidato no dia da prova.

A área do resultado disponibilizada mostra como a banca corrigiu, seguindo os critérios do edital. Nele, a correção aparece separada por itens, como: conteúdo, argumentação, clareza, organização do texto e domínio do tema. Em cada item, aparece a nota que o candidato recebeu da banca avaliadora da FGV.

Recurso Aqueles que não concordarem com a nota preliminar da prova discursiva podem entrar com eventuais pedidos de revisão das notas a partir desta segunda-feira (26). De acordo com o edital do processo seletivo, o prazo de dois dias termina na terça-feira (27). Os eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva devem ser interpostos na área do candidato, com login e senha da plataforma Gov.br. O resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.