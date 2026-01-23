Carnaval de rua em São Paulo terá mais de 600 blocos

A prefeitura da capital paulista disponibilizou nesta sexta-feira (23) a programação dos blocos do carnaval de rua de 2026.Também é possível encontrar os blocos mais próximos, quando a busca é feita por celular.

A programação tem mais de 600 blocos de rua e será atualizada durante o período carnavalesco. “Como é próprio da dinâmica do Carnaval de Rua, podem ocorrer ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas, garantindo transparência e dados sempre atualizados ao público”, disse a prefeitura em nota.