Carnaval de rua em São Paulo terá mais de 600 blocos
www.carnavalsp.com permite que o folião busque os blocos por bairro, por data e horário, ou por período da festa: pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Também é possível encontrar os blocos mais próximos, quando a busca é feita por celular.
A programação tem mais de 600 blocos de rua e será atualizada durante o período carnavalesco. “Como é próprio da dinâmica do Carnaval de Rua, podem ocorrer ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas, garantindo transparência e dados sempre atualizados ao público”, disse a prefeitura em nota.
A administração municipal também implantará totens pela cidade que permitirão a consulta direta às informações dos blocos por meio de QR Code.