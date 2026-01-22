Livro marca 200 anos de relações Brasil - Santa Sé

Organizado pelo cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, será lançado em Roma, na Itália, nesta sexta-feira (23), o livro De Leão a Leão – 200 anos Brasil-Santa Sé. O lançamento ocorrerá na residência oficial do embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Éverton Vieira Vargas, após Missa Solene em Ação de Graças pelo Bicentenário das Relações Diplomáticas Brasil e Santa Sé, na Basílica Papal de Santa Maria Maggiore.

O livro comemora o bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, no período compreendido entre 23 de janeiro de 1826 e 23 de janeiro de 2026. A Santa Sé, ou Sé Apostólica, é a instituição governamental da Igreja Católica, sediada no Vaticano, enquanto o Vaticano é um território físico e uma cidade-estado em Roma, que serve como sede para a Santa Sé, abrigando as residências papais, basílicas e museus.

O papa é chefe de ambos, mas a Santa Sé tem personalidade jurídica internacional para tratar com outros países e a Cidade do Vaticano é o Estado-território que garante a independência da Santa Sé.

Imersão

De acordo com informação do Santuário Cristo Redentor, a obra faz uma imersão histórica e visual em dois séculos de diálogo institucional entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, além de abordar a evolução das relações bilaterais ao longo do tempo. O prefácio é do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé.

O livro apresenta uma cronologia fotográfica baseada em rigorosa pesquisa histórica. Imagens e texto auxiliam a compreensão sobre a importância, a continuidade e a evolução das relações bilaterais ao longo do tempo. Editado pelo Instituto Redemptor, o livro é bilíngue (português e italiano).