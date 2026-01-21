Inmet: maioria das regiões tem alerta de chuvas intensas nesta quarta
Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, centro-oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e parte do Amazonas estão sob o alerta de perigo mais intenso no mapa do Inmet. Nesta faixa, há possibilidade de o volume de chuvas chegar pelo menos aos 50mm por dia até domingo.
Para esta quarta, o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais e a região de Rio Verde (Goiás), o volume de chuvas pode chegar aos 100 milímetros (mm). Esta quantidade de chuvas pode causar deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios.
O Inmet também prevê chuvas que devem superar os 50mm na faixa que vai do Rio Grande do Norte a São Luís e também no Amapá. Apenas a Região Sul está de fora de algum alerta do Instituto.
Temperaturas nas capitais
As máximas desta quarta-feira:
- Aracaju: 31º
- Belém: 33º
- Belo Horizonte: 22º
- Boa Vista: 35º
- Brasília: 25º
- Campo Grande: 32º
- Cuiabá: 31º
- Curitiba: 24º
- Florianópolis: 28º
- Fortaleza: 30º
- Goiânia: 27º
- João Pessoa: 31º
- Macapá: 31º
- Maceió: 32º
- Manaus: 32º
- Natal: 31º
- Palmas: 30º
- Porto Alegra: 29º
- Porto Velho: 30º
- Recife: 31º
- Rio Branco: 29º
- Rio de Janeiro: 25º
- Salvador: 31º
- São Luís: 30º
- São Paulo: 22º
- Teresina: 33º
- Vitória: 23º