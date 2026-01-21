Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edital prorroga inscrições para restauração em terras indígenas

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O edital Floresta Viva – Terras Indígenas, que vai investir R$ 8,8 milhões em projetos de restauração ecológica em terras indígenas, foi prorrogado. Agora, as organizações que queiram submeter propostas para esse edital poderão se inscrever até o dia 27 de fevereiro.

A chamada do edital é focada em projetos de recuperação ambiental que estejam aliadas ao fortalecimento econômico e social das comunidades indígenas e vai selecionar até quatro iniciativas que serão desenvolvidas nos estados de Mato Grosso, do Tocantins e Maranhão. Os recursos são aportados pela Fundação Bunge, pela Agrícola Alvorada e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

As inscrições são feitas por meio do site do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), que é responsável pela gestão técnica e financeira do edital. Dúvidas sobre o chamamento podem ser encaminhadas por meio desse link até o dia 7 de fevereiro.

