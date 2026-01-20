Novo filme de Karim Aïnouz é selecionado para o Festival de Berlim

O cinema brasileiro segue em evidência no circuito internacional em 2026. A organização do Festival Internacional de Cinema de Berlim, também chamado de Berlinale, anunciou nesta terça-feira (20) a seleção de Rosebush Pruning, novo longa-metragem do diretor cearense Karim Aïnouz, para a competição oficial da 76ª edição do festival, que ocorre entre 12 e 22 de fevereiro, na capital alemã. A escolha reforça a presença do Brasil entre os principais eventos do calendário audiovisual mundial. O cinema brasileiro segue em evidência no circuito internacional em 2026. A organização do Festival Internacional de Cinema de Berlim, também chamado de Berlinale, anunciou nesta terça-feira (20) a seleção de Rosebush Pruning, novo longa-metragem do diretor cearense Karim Aïnouz, para a competição oficial da 76ª edição do festival, que ocorre entre 12 e 22 de fevereiro, na capital alemã. A escolha reforça a presença do Brasil entre os principais eventos do calendário audiovisual mundial.

Com trajetória frequente na Berlinale, Aïnouz retorna à competição com um projeto de alcance internacional, após passagens marcantes por grandes vitrines do cinema autoral. Em 2019, o cineasta venceu o prêmio Un Certain Regard, no Festival de Cannes, com A Vida Invisível, consolidando seu nome entre os realizadores brasileiros de maior projeção no exterior.

“Estou feliz da vida de voltar ao Festival de Berlim, um festival visionário. O último filme meu que esteve em competição aqui foi Praia do Futuro, em 2014. É uma honra poder estrear novamente aqui", disse o diretor. Aïnouz destacou que o festival aposta em um cinema de inovação, o que o torna uma vitrine perfeita para o filme, "que investe num afiado senso de humor, marcado pela transgressão e ousadia, valores que são sinônimos do próprio festival e da cidade de Berlim". "Estar ao lado dos filmes selecionados me deixa profundamente lisonjeado”, comemorou.

Com sinopse divulgada, mas ainda sem tradução em português, o filme é ambientado em uma mansão na Catalunha. Rosebush Pruning é descrito como uma sátira contemporânea sobre as contradições da família tradicional.



A trama acompanha quatro irmãos, que são herdeiros de uma fortuna que os mantém isolados do mundo exterior. Entre roupas de grife e conflitos afetivos, eles ignoram as demandas do pai cego até que a decisão do irmão mais velho de deixar a casa desencadeia uma espiral de revelações, mentiras e violência. O roteiro é assinado por Efthimis Filippou, indicado ao Oscar por O Lagosta. A equipe criativa reúne profissionais premiados, como a figurinista indicada ao Oscar Bina Daigeler, o diretor de arte Rodrigo Martirena e a diretora de fotografia Hélène Louvart, colaboradora recorrente de Aïnouz.