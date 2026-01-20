Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo de SP anuncia cidades que participarão do programa Pontos MIS

Autor Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo anunciou as cidades que farão parte do programa Pontos MIS no ano de 2026. São 128 cidades e sete unidades das Fábricas de Cultura contempladas pelo projeto de formação e difusão cultural. 

O programa leva às cidades contempladas sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural. Mensalmente, o Pontos MIS disponibiliza um catálogo de filmes para as cidades selecionarem e programarem a exibição em seus respectivos espaços culturais.

O projeto ocupa espaços culturais das cidades com diversas mostras fotográficas do acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS). As oficinas, focadas na temática cultural, ocorrem sempre de forma presencial nas cidades.

A lista completa dos municípios contemplados pode ser vista no site do programa.

