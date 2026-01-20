Baianas lavam escadaria em Copacabana em homenagem a Oxóssi

O Bloco do Saci e o Programa Rosas no Caminho promoveram nesta terça-feira (20), feriado dedicado a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, a segunda lavagem da Escadaria Baden Powell, em Copacabana. A primeira ocorreu no ano passado. O evento homenageia também o orixá Oxóssi, que, no sincretismo religioso afro-brasileiro, é equiparado ao mártir católico São Sebastião. O Bloco do Saci e o Programa Rosas no Caminho promoveram nesta terça-feira (20), feriado dedicado a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, a. A primeira ocorreu no ano passado.

As flechas constituem o elemento de ligação entre os dois personagens. Oxóssi, rei das matas, da caça, da fartura e do conhecimento. representa o sustento, a abundância, a inteligência para caçar (alcançar objetivos) e a cura. Já São Sebastião é símbolo de fé inabalável, resistência e proteção contra doenças e injustiças. A união das duas figuras no dia 20 de janeiro reflete a busca por proteção e fartura, com ambos sendo representados pelo arco e flecha, fortalecendo a conexão com a natureza e a sabedoria ancestral.

Escadaria A Escadaria Baden Powell é um colorido mosaico de arte urbana em azulejos, espelhos e cerâmicas, criado pelos artistas Júlio Pedroso e Pablo Aníbal Romero Cardozo com cacos de azulejos recolhidos do lixo. Ela está localizada ao lado da Sala Municipal Baden Powell, cujo nome homenageia o famoso músico e compositor brasileiro, situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde antes existia o Cine Ricamar. É também chamada Escadaria AmoRal, ligação das palavras amor e moral. A lavagem foi feita por baianas com muita água de cheiro e pétalas de flores, acompanhadas por ogãs, que são figuras masculinas de grande importância nos terreiros de candomblé e umbanda, responsáveis por sustentar os rituais por meio do toque dos atabaques. O evento teve a supervisão e axé da yalorixá Alba de Oyá. A lavagem virou tradição e homenagem às religiões de matriz africana. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Após a lavagem, o cortejo de baianas, batuqueiros e foliões se deslocou em direção à Praça Manoel Campos da Paz, na Rua Barata Ribeiro, esquina com Rua Inhangá, acompanhado de bateria criada para o evento. “Quem quiser, pode trazer seu instrumento para tocar também”, destacou a diretora de Arte do bloco, a artista plástica Helenice Dornelles, também porta-bandeira da agremiação.