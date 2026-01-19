Música no Museu abre série de Concertos de Verão gratuitos no Rio
Na sequência, se apresentarão, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ), o Duo Jorge Saraiva (piano) e Leandro Turano (escaleta), no dia 21, às 12h30; e a pianista Alessandra Lucena, no dia 28, no mesmo horário e local. No repertório do dia 21, o chorinho é o principal tema; já no dia 28, serão os clássicos brasileiros.
Multiculturalismo religioso
Os Concertos de Verão continuam em fevereiro. No dia 2/2, às 18h, será prestada homenagem à Iemanjá, no Espaço Cultural Arte Sesc, apresentando os Clássicos do Carnaval com Thais Fraga, voz e percussão (tamborim e bongô), Ricardo Mac Cord, teclado, Jimmy Santa Cruz, baixo, e Vistor Bertrami, bateria.
No dia 4/2, às 12h30, no CCBB RJ, apresentam-se os pianistas Cecilia Guimarães e Ezequiel Peres, tendo no programa composições de Bach, Mozart, Schubert, Schumann e Satie.
A programação segue no dia 11/2, às 12h30, no CCBB RJ, com os pianistas Adriana Kellner, Cecília Guimarães, Ezequiel Peres, Fernanda Cruz e Maria Helena de Andrade tocando músicas do outro lado do carnaval, sob a direção de Maria Helena de Andrade.
Os Concertos de Verão de fevereiro serão encerrados no dia 25/2, no mesmo horário e lugar, com Silas Barbosa ao piano, tocando clássicos internacionais.
“Na abertura da temporada 2026 homenageamos São Sebastião e, no dia 2 de fevereiro, faremos evento de saudação a Iemanjá. Estão previstas apresentações em sinagogas, demonstrando o multiculturalismo religioso do projeto”, salientou em entrevista à Agência Brasil o idealizador e diretor do Música no Museu, jornalista Sergio da Costa e Silva.
O diretor anunciou ainda que, em paralelo à programação em museus, centros culturais, bibliotecas e palácios, o projeto fará também este ano apresentações em comunidades.
Mulheres
Os Concertos de Verão prosseguem ainda em março, mês atribuído às mulheres, iniciando no dia 2/3, às 18h, no Sesc do Flamengo, com a Camerata do Uerê, do Complexo da Maré, tocando clássicos internacionais. No dia 3, o Duo Madri de Violões, formado por Adriana Ballesté e Mara Lucia, apresenta clássicos brasileiros, às 13h, no Tribunal Pleno-Museu da Justiça, em Niterói.
Os concertos continuam no dia 4/3, no CCBB RJ, às 12h30, com Else Vergara (piano), e Beatriz Balan (voz), apresentando árias de óperas com personagens femininas.
Seguem-se, no mesmo horário e local, no dia 11/3, a pianista Fernanda Cruz e clássicos internacionais; no dia 18/3, os músicos Luiz Bomfim, barítono e Regina Lacerda, piano, também com clássicos internacionais; e no dia 25/3, haverá apresentações de flauta doce, sob a direção de Nelma Pataro, com clássicos brasileiros.
Na sexta-feira (27/3), Dia da Música no Museu, o Quarteto de Teclados “Teclas Sonoras” se apresenta no Museu da Justiça, às 12h30, tocando peças eruditas e populares do Brasil.
Os Concertos de Verão de março se encerram no dia 28, às 18h, no Palácio São Clemente, onde funciona o Consulado de Portugal, com a pianista Miriam Grosman tocando clássicos internacionais.
“Serão tocadas músicas com nomes de mulheres e temas femininos”, informou Sergio da Costa e Silva.
Ainda em março, haverá dois concertos internacionais nos dias 20, no Grêmio Literário, em Lisboa; e no dia 21, no Lawrence´s Hotel, em Sintra, com a pianista Fernanda Canaud, tocando clássicos brasileiros. As duas apresentações estão previstas para as 19h.