Governo federal destina R$ 12 milhões a escolas de samba do Rio

O governo federal destinou R$ 12 milhões para a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Cada uma das 12 agremiações vai receber R$ 1 milhão ainda nesta segunda-feira (19).

A assinatura do termo de cooperação foi realizada nesta segunda-feira na Cidade do Samba por representantes da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), do Ministério da Cultura e da Liesa.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, as escolas de samba são parceiras diplomáticas do Brasil no mundo. Cidadãos de mais de 160 países participam do carnaval da cidade. “É a maior imagem que o Brasil tem no mundo. O carnaval fornece trabalho, emprego e alegria. É a maior festa popular do planeta. Nossa maior imagem está na cultura”, disse Freixo.