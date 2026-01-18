TV Brasil Internacional estreia série sobre a Cracolândia

Em formato de documentário, o projeto mostra os processos sociais e históricos que permeiam a sociedade. São olhares profundos e sensíveis sobre os desafios, as transformações e a pluralidade de vozes.

Além disso, a série convida o público a compreender o mundo a partir de contextos e experiências que vão desde o urbano ao rural e das questões ambientais às relações sociais.

TV Brasil Internacional

A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da EBC voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a cultura brasileira pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.

As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fuso-horários no mundo. O canal público também está disponível gratuitamente no site tvbrasilinternacional.ebc.com.br, no YouTube e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.