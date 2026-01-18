Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Streaming Tela Brasil tem lançamento previsto para este trimestre

Streaming Tela Brasil tem lançamento previsto para este trimestre

Autor Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
O Ministério da Cultura (MinC) esclareceu, por meio de nota, neste domingo (18) que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda se encontra em fase final de testes e não foi lançada.

De acordo com o ministério, “não procede a informação de que o serviço já estaria disponível", e a plataforma e seus aplicativos (versões Android e IOS) têm lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Na avaliação do MinC, a Tela Brasil será uma importante entrega da política cultural do governo federal para o setor audiovisual, na medida em que reunirá centenas de títulos brasileiros, ampliando, “de forma inédita”, o acesso da população às produções nacionais.

“A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”, afirmou o MinC.

A nota traz a avaliação de que as repercussões positivas e celebradas sobre o lançamento da plataforma de streaming pública “demonstram o orgulho e o desejo da sociedade brasileira de acessar sua cultura”.

O ministério conclui afirmando que as informações oficiais sobre o lançamento serão divulgadas em breve em seus canais institucionais. 

