Riotur divulga programação dos dez megablocos no Circuito Preta Gil

A programação dos dez megablocos que desfilarão no Circuito Preta Gil no carnaval 2026, já foi definida pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur). A folia nas ruas do centro da capital fluminense começa com o Bloco Chá da Alice, no dia 24 de janeiro. A estimativa dos organizadores é mais de 50 mil foliões presentes.

No dia 25, a programação prevê a participação do Bloco da Lexa. O Bloco do Gold, de Léo Santana, desfila no dia 31, com a estimativa de reunir 150 mil pessoas.

O SeráQAbre? passa pelo circuito no dia 1º de fevereiro. Então a animação no centro do Rio dá uma paradinha e só volta no dia 7, com a presença do Bloco da Favorita. O Cordão do Boitatá, criado por estudantes e músicos, em 1996, na região da Praça XV, pela primeira vez participa da folia no Circuito Preta Gil. O bloco sai no dia 8. >>Único bloco criado por quilombolas homenageará Preta Gil

Bola Preta

Com a estimativa de reunir mais de 700 mil foliões, o tradicional Cordão da Bola Preta desfila no dia 14, sábado de carnaval. O bloco foi fundado, em 1918, por Álvaro Gomes de Oliveira, o Kaveirinha; Francisco Brício Filho, o Chico Brício; Eugênio Ferreira; João Torres; e os irmãos Oliveira Roxo, Jair, Joel e Arquimedes Guimarães. O nome foi dado por Kaveirinha. Contam que, ao ver passar uma bela mulher vestida de branco com bolas pretas; a imagem o inspirou a chamar o bloco de Cordão da Bola Preta. No dia 17, passa pelo circuito o Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, com estimativa de reunir pelas ruas do centro mais de 600 mil pessoas. No dia 21, será a vez do Bloco da Anitta. O Monobloco, fundado no ano 2000, a partir de uma oficina para ensinar batucada, encerra oficialmente o carnaval carioca, desfilando no dia 22.

Concentração A concentração dos megablocos será às 7h, na Rua Primeiro de Março, seguindo pela Avenida Antonio Carlos, com dispersão na altura da Rua Araújo Porto Alegre. A informação foi divulgada na quarta-feira (14) pela Riotur. De acordo com a companhia, o carnaval de rua 2026 tem bloco para todos os gostos: dos tradicionais Cordão da Bola Preta e o Boitatá até os trios com grandes artistas como Anitta, Ludmilla, Lexa e Léo Santana. Boitatá: 30 anos