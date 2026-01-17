Areias medicinais e fauna de Guarapari inspiram série da TV Brasil

O terceiro episódio inédito da temporada de estreia do programa Olhar Brasil, série documental com dez edições apresentada pela TV Brasil, revela os encantos naturais da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, neste sábado (17), às 18h30. A produção original percorre as areias medicinais e mostra a variedade de espécies da região. O município situado no centro-sul do litoral capixaba preserva raros tesouros ambientais. O seriado apresentado pela emissora pública destaca as areias da Praia da Areia Preta e explica a importância da maior biodiversidade marinha da costa brasileira.

Pautada na riqueza cultural e no potencial turístico no país, a obra é a primeira coprodução realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A iniciativa busca fortalecer o audiovisual do país, ao valorizar as características que diferenciam os destinos turísticos nas cinco regiões. Repleto de sotaques variados, o programa traz uma perspectiva singular sobre paisagens, histórias e modos de vida que reconhecem a biodiversidade e os ecossistemas do território nacional. Olhar Brasil está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. Com visual de tirar o fôlego, a atração analisa como o local paradisíaco se tornou tema de pesquisas acadêmicas e científicas. "Dirigir esse episódio foi uma honra e uma experiência vibrante. Poder mostrar as belezas do litoral do Espírito Santo para todo o Brasil é maravilhoso", afirma o jornalista Ricardo Conde que assina o roteiro do programa realizado pela TV Guarapari. A produção teve locução de Carlos Vitor. Elementos radioativos com propriedades terapêuticas Guarapari tem um conjunto de dezenas de praias incríveis, em um recanto do litoral brasileiro que vive o turismo entre o litoral e as montanhas. Esse potencial atrai investimentos para a região dotada de cenários paradisíacos com qualidade de vida. A série Olhar Brasil consulta estudiosos, pesquisadores especialistas em diversas áreas, moradores e turistas.

A cidade reúne uma das maiores concentrações de areias monazíticas do planeta. Composta de elementos radioativos, as areias negras de Guarapari, emolduradas por grãos dourados de ilmenita, emitem uma onda radioativa com propriedades medicinais em uma intensidade que fortalece o corpo de quem por ali passa e inala o gás torônio.

O efeito estimula positivamente a defesa do organismo humano. Essas areias são fruto de um acúmulo natural dos grãos depositados a partir das montanhas no decorrer de milhões de anos. Ao longo do tempo, o mar avançou e recuou, mas mantém esse material. A resistência adquirida com esse contato é associada ao princípio da hormese. Segundo a crença popular, embasada por pesquisas científicas, a população celebra as areias com propriedades terapêuticas de Guarapari. Estudos recentes mais aprofundados sobre o assunto confirmam a tese e revelam os benefícios comprovados pelo contato com essa exposição radioativa à saúde humana no sistema imunológico. Espécies diversas da vida marinha Referência em biodiversidade marinha no país, Guarapari tem, além das praias da orla, a natureza do manguezal com várias espécies da fauna e flora que ganham espaço para se reproduzir nesse ecossistema de transição.

Os nutrientes disponíveis nas águas ajudam no desenvolvimento da vida marinha abundante na costa do estado que se prolifera na região incorporada a uma unidade de conservação inserida nas proximidades da área urbana do município. Guarapari mantém essa riqueza ecológica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra. A produção inédita em cartaz na telinha da TV Brasil também revela o turismo náutico, com o mergulho na profundeza das águas da cidade, que mostra ao público um mundo de mistérios fascinantes. A proposta é desvendar com imagens exuberantes a vida existente debaixo das ondas. O programa destaca o maior recife artificial da América Latina no navio afundado Victory 8B, que serve de habitats marinhos. O espaço abriga inúmeras espécies de peixes, tartarugas e outros seres vivos. O local fica a cerca de 12 km da costa de Guarapari, entre as ilhas Rasa e Escalvada, a aproximadamente 36 metros de profundidade.