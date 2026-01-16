TV Brasil Internacional transmite festival Pernambuco Meu País
Grandes nomes do cenário artístico pernambucano e nacional vão passar pelo palco nos três dias de evento, como o Grande Encontro (Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença), Timbalada, Alexandre Pires, Ferrugem e José Augusto.
A edição de verão do Pernambuco Meu País está inserida no calendário turístico e cultural do estado. Em dezembro do ano passado, o festival passou por Camaragibe e pelo Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além de integrar a programação do réveillon em Jaboatão dos Guararapes. Agora, em janeiro, a iniciativa avança para São José da Coroa Grande e Ilha de Itamaracá.
Confira abaixo a programação completa do festival:
*Início das transmissões pela TV Brasil Internacional a partir das 20h.
Sexta-feira (16)
18h – Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
19h – PV Calado
20h30 – Nena Queiroga
22h20 – O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença
00h30 – José Augusto
DJ Bobe nos intervalos
Sábado (17)
18h – Maracatu Nação Camaleão
19h – Juarez
20h30 – Nathália Calasans
22h30 – Zezo
00h30 – Timbalada
DJ Baloo nos intervalos
Domingo (18)
18h – Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
19h – Helena Cristina
20h30 – Grupo Revelação
22h30 – Alexandre Pires
00h30 – Ferrugem
DJ Salvador nos intervalos
Sobre a TV Brasil Internacional
A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.
As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fusos horários no mundo. O canal público também está disponível gratuitamente no site da TV Brasil Internacional, no YouTube e no app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.