Dezesseis projetos concorrem em edital para restauração da Amazônia

Em nota divulgada nesta sexta-feira (16), o BNDES informou que o resultado das inscrições, encerradas no último dia 9, foi "bem superior à expectativa de contratação prevista" e evidencia "o interesse do mercado em projetos de restauração florestal com geração de créditos de carbono de alta integridade".

Lançado em novembro passado, durante a 30º Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), o edital prevê a compra, pela Petrobras, de créditos de carbono originados a partir de projetos de restauração ecológica com espécies nativas no bioma amazônico com padrões rigorosos de integridade por meio de contratos de longo prazo.

A iniciativa visa, segundo o BNDES, à restauração de até 50 mil hectares na Amazônia, com a geração de cerca de 15 milhões de créditos de carbono – o equivalente às emissões anuais de cerca de 8,9 milhões de automóveis. No conjunto, o ProFloresta+ tem potencial de mobilizar mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos para o reflorestamento da Amazônia nos próximos anos.

O objetivo do primeiro edital é adquirir 5 milhões de créditos, distribuídos em cinco contratos de 1 milhão de unidades de Carbono Verificadas (VCUs) cada.