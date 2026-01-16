Amazônia e Sul têm alerta de perigo para chuvas intensas

Na região norte são esperadas chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora, com acumulados entre 50 e 100 mm/dia. Também há possibilidade de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, condições que levam ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Há também destaque para o risco de raios. A região tem influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com previsão de acumulados acima dos 150mm entre 12 e 19/01 no oeste do Amapá, oeste do Amazonas e sul do Pará.

Inundação

A região também tem alerta - emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI) - indicando condição moderada para "a possibilidade de inundação gradual de áreas ribeirinhas devido ao extravasamento de rios e igarapés nas regiões geográficas intermediárias de Rio Branco, Cruzeiro do Sul (AC) e Tefé (AM), devido à propagação das ondas de cheia e rios secundários".

No Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul e as regiões sul e oeste de Santa Catarina têm alerta severo para hoje com ocorrência de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.