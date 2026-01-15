Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia faz operação contra venda de ingressos falsos para shows em SP

Autor Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Uma operação da Polícia Civil contra falsários que atuavam a partir de empresas de fachada na zona leste de São Paulo apreendeu itens de luxo e documentos. O grupo atuava em estelionato por meio de simulação de site de venda de ingressos online.

A investigação, realizada pelo 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), começou após um homem ir à delegacia e informar ter sido vítima do golpe. Ele havia comprado um ingresso para o show da banda Iron Maiden, por meio de um site que simulava o site oficial de vendas. Ele realizou a compra pagando através do Pix mas não recebeu a entrada. Quando tentou contato com a plataforma de vendas percebeu a falsificação.

O pagamento, conforme os investigadores, foi destinado a uma empresa facilitadora de pagamentos envolvida no esquema. As apurações posteriores revelaram a existência do site falso e de empresas envolvidas no golpe, "com constituição recente, alterações societárias suspeitas e diversas reclamações por golpes semelhantes", segundo a polícia.

No total 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje (15) nas sedes das empresas investigadas e nos endereços de seus sócios proprietários, sendo apreendidos 13 relógios, três veículos de luxo, R$ 11 mil em espécie, seis computadores e documentos.

“A pessoa tem que estar sempre atenta à grafia na página de endereçamento. Eles sempre trocam ou invertem as palavras. São nesses mínimos detalhes que é possível diferenciar o verdadeiro do falso”, alerta o delegado titular do 42º DP, Alexandre Bento.

A procura pelos grandes shows na capital paulista tem sido intensa, com relatos de golpes de vendas de ingresso falsos, roubo de carros e celulares, o que tem levado à atenção especial das forças de segurança em relação aos eventos. Os shows da banda inglesa serão em outubro de 2026, com a primeira data, para dia 25/10, já esgotada.

 

 

