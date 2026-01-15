Carnaval de rua deverá injetar mais de R$ 5,7 bi na economia carioca

A Empresa Municipal de Turismo do Rio de Janeiro (Riotur) estima que mais de 6 milhões de foliões no carnaval de rua, previstos para o período entre 17 de janeiro e 22 de fevereiro, vão movimentar a economia carioca em mais de R$ 5,7 bilhões.

Este ano, a previsão é que 460 blocos desfilem em todas as regiões da capital fluminense.

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, disse que a cidade está muito preparada para receber os foliões.

“Venham curtir, mas não se esqueçam de se hidratar, de passar protetor solar, usar roupas leves e calçados confortáveis. Os órgãos estão preparados para receber os turistas”, disse nesta quinta-feira (15).

Mais de 1,1 mil agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal vão atuar na segurança junto com a Polícia Militar. Haverá pontos de revista no Circuito Preta Gil, na Rua Primeiro de Março, onde desfilam os dez megablocos, para evitar a entrada de produtos de vidro e materiais cortantes.