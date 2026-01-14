Buscas por crianças desaparecidas no Maranhão entram no 11º dia

As buscas por duas crianças desaparecidas na zona rural de Bacabal, no interior do Maranhão, a cerca de 250 km de São Luís, entraram nesta quarta-feira (14) no 11º dia. Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, desapareceram no dia 4 de janeiro após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos.

A área de buscas, de cerca de 54 Km², é marcada por mata de vegetação fechada, terreno irregular, com poucas trilhas, difícil acesso, açudes, o Rio Mearim e lagos. No final da manhã desta quarta-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) iniciaram a varredura no Lago Limpo, local por onde as crianças teriam passado.

A operação de busca reúne cerca de 500 pessoas, entre profissionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército, quilombolas e voluntários. Um aplicativo de geolocalização é usado para mapear as rotas percorridas pelas equipes.

Em nota divulgada em uma rede social, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes seguem mobilizadas, sem interrupção em buscas terrestres, aéreas, nos lagos e nos rios.

A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) também divulgou uma nota de solidariedade e apoio à família das crianças, e disse que acompanha as notícias com preocupação, mas também com esperança.