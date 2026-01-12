Vitória de O Agente Secreto tem forte repercussão nas redes sociais

A conquista do longa dirigido por Kleber Mendonça Filho gerou reação imediata nas redes sociais. Políticos, atores e críticos repercutiram a conquista.

O presidente Lula escreveu em seu perfil no X: “Melhor Filme de Língua não Inglesa e Melhor Ator de Drama. Uma dupla vitória de O Agente Secreto no @goldenglobes para entrar para a história do cinema brasileiro. Dia de glória e reconhecimento ao talento de nossos artistas. Quanta honra foi receber, em agosto do ano passado, parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine Alvorada. Eu e Janja guardamos na nossa memória cada momento daquela noite extraordinária. As portas estarão sempre abertas para a arte e a cultura brasileiras”.

Ator do mundo

O deputado federal Guilherme Boulos também fez uma postagem na mesma rede social: “Wagner Moura melhor ator do mundo! O Globo de Ouro premiou não apenas um ator extraordinário, mas um brasileiro que nunca teve medo de estar do lado certo. Parabéns, meu irmão!”.

Rosana Hermann, roteirista e colunista da Folha de S.Paulo, foi ao seu perfil no X e postou: “Um filme sobre memória. Sobre trauma de uma geração. Discurso lindo do gigante Wagner Moura. Viva a cultura brasileira!”.