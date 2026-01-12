Segunda de céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista

A umidade relativa do ar oscila em torno de 40% e pode marcar até 33% nas próximas horas. A cidade está em estado de atenção para altas temperaturas desde sexta-feira (9) devido à previsão para os próximos dias.

Apesar do período da manhã e o começo da tarde sem chuva na cidade, os meteorologistas do CGE explicam que o calor e a chegada da brisa marítima devem provocar pancadas de chuvas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

“Há condições para pontos passageiros variando de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”.

Janeiro

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que janeiro acumulou até o momento 51,6 milímetros (mm) de chuva, o que corresponde a aproximadamente 20,1% dos 256,4mm esperados para o mês.