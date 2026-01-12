Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prazo para recurso da avaliação de títulos do CNU termina hoje

Autor Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Acaba nesta segunda-feira (12) o prazo para os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) apresentarem recurso para revisão da avaliação de títulos. O resultado provisório da etapa que analisa a formação acadêmica foi divulgado na noite de quinta-feira (8) e está disponível na área do candidato.

Para apresentar os recursos é necessário fazer o login com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha no portal único de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Em seguida, o candidato deve acessar o menu "interposição de recursos".

A reaplicação do procedimento de caracterização de deficiência, destinada a quem concorre às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), também será realizada até esta segunda-feira. O procedimento está previsto apenas para os candidatos que foram afetados por falhas na plataforma de teleatendimento, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025, e que foram convocados por edital.

Próximas etapas

No dia 15 de janeiro serão divulgados os resultados preliminares da caracterização da deficiência e da avaliação das autodeclarações das pessoas candidatas às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas. Recursos sobre o resultado dessa etapa poderão ser apresentados entre os dias 16 e 19 de janeiro.

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstas para 23 de janeiro, com prazo para apresentação de recurso entre os dias 26 e 27 do mesmo mês. E a classificação final é prevista para 20 de fevereiro.

Nesta edição, o CPNU2 tem o objetivo de preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal. São 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que coordena o processo seletivo, 2.480 candidatos serão chamados para ocupar as vagas imediatamente após a homologação do resultado final e 1.172 vagas serão preenchidas em um curto prazo​.

