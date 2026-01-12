Homem e bebê morrem em incêndio em apartamento na zona leste de SP

Os corpos de um homem e de um bebê foram encontrados no apartamento incendiado num prédio ocupado no bairro da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo aconteceu no terceiro andar e havia muito material combustível queimando. No momento, as equipes de socorro fazem o rescaldo do lugar.