Brasil busca ampliar com sauditas parcerias em minerais críticos

Ministro Alexandre Silveira se reuniu com o ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita Bandar Al-Khorayef / Crédito: Divulgação/MME

Brasil e Arábia Saudita querem ampliar parcerias nas áreas de minerais críticos. A expectativa é a de aumentar os investimentos no setor mineral, considerado estratégico pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Silveira destacou o papel do CNPM para aprimorar o processo de licenciamento no Brasil, bem como para a redução da burocracia, de forma a promover “maior previsibilidade, segurança estrutural e estabilidade para os investimentos”. O ministro ainda apontou o papel das empresas brasileiras do setor mineral e o trabalho do governo brasileiro no sentido de destravar projetos estratégicos de minério de ferro de alta redução e de cobre. Sobre o potencial geológico brasileiro, Silveira informou a autoridade saudita que, mesmo com apenas cerca de 30% do subsolo nacional mapeado, o Brasil se destaca como a segunda maior reserva mundial de terras raras e a sétima maior reserva de urânio.

Na sequência, disse que o Brasil tem interesse em receber representantes da empresa Manara para “avaliar conjuntamente oportunidades de ampliação de investimentos em projetos minerais estratégicos”. Em nota, o MME informou que o fundo saudita Manara Minerals é sócio da Vale S.A. na Vale Base Metals (VBM) – unidade responsável pela produção de cobre e níquel, minerais críticos e estratégicos para a transição energética. “As partes acordaram a criação de um grupo de trabalho bilateral, com reuniões regulares, inclusive em formato virtual, para estudar iniciativas que possam ser desenvolvidas de maneira conjunta e dar maior eficiência à cooperação entre os dois países”, informou o MME.