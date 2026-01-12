Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil busca ampliar com sauditas parcerias em minerais críticos

País se destaca como a segunda maior reserva mundial de terras raras e a sétima maior reserva de urânio
Brasil e Arábia Saudita querem ampliar parcerias nas áreas de minerais críticos. A expectativa é a de aumentar os investimentos no setor mineral, considerado estratégico pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Silveira está em agenda oficial na cidade de Riad, onde se reuniu com o ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita Bandar Al-Khorayef – encontro que, oficialmente, teve o objetivo de aprofundar o diálogo bilateral e ampliar a cooperação estratégica no setor mineral.

Durante a reunião, o ministro brasileiro fez uma explanação sobre o fortalecimento da regulação da atividade mineral e as potencialidades do Brasil neste setor.

Segundo o MME, Silveira apresentou os avanços na governança do setor mineral brasileiro, com destaque para o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) e sua relevância para a formulação da política mineral do país.

Silveira destacou o papel do CNPM para aprimorar o processo de licenciamento no Brasil, bem como para a redução da burocracia, de forma a promover “maior previsibilidade, segurança estrutural e estabilidade para os investimentos”.

O ministro ainda apontou o papel das empresas brasileiras do setor mineral e o trabalho do governo brasileiro no sentido de destravar projetos estratégicos de minério de ferro de alta redução e de cobre.

Sobre o potencial geológico brasileiro, Silveira informou a autoridade saudita que, mesmo com apenas cerca de 30% do subsolo nacional mapeado, o Brasil se destaca como a segunda maior reserva mundial de terras raras e a sétima maior reserva de urânio.

Na sequência, disse que o Brasil tem interesse em receber representantes da empresa Manara para “avaliar conjuntamente oportunidades de ampliação de investimentos em projetos minerais estratégicos”.

Em nota, o MME informou que o fundo saudita Manara Minerals é sócio da Vale S.A. na Vale Base Metals (VBM) – unidade responsável pela produção de cobre e níquel, minerais críticos e estratégicos para a transição energética.

“As partes acordaram a criação de um grupo de trabalho bilateral, com reuniões regulares, inclusive em formato virtual, para estudar iniciativas que possam ser desenvolvidas de maneira conjunta e dar maior eficiência à cooperação entre os dois países”, informou o MME.

Alexandre Silveira aproveitou o encontro para reforçar a importância de os parceiros sauditas investirem na cadeia de transformação mineral no Brasil, agregando valor à produção nacional, promovendo industrialização, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico.

Para tanto, solicitou o apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) em projetos voltados ao mapeamento do potencial mineral brasileiro, “ampliando o conhecimento geológico do país e criando bases sólidas para novos investimentos estruturantes”.

Mais notícias de Economia

