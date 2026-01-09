Frente fria e chuvas devem atingir São Paulo no fim de semana

Segundo a Defesa Civil, as áreas com maior potencial para temporais estão nas regiões que fazem divisa com o Paraná e ao longo da faixa leste paulista. Há possibilidade de chuva intensa acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo de forma isolada.

As temperaturas seguem elevadas em grande parte do estado, com leve moderação ao longo do fim de semana. Na região metropolitana da capital, os termômetros variam entre 21°C e 33°C, enquanto na Baixada Santista os valores ficam entre 25°C e 35°C.

Tempo no interior

No interior e nas regiões norte e oeste, as máximas permanecem altas, alcançando 35°C em áreas como Vale do Paraíba, litoral norte, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. No Vale do Ribeira e na região de Itapeva, as temperaturas podem chegar a 37°C. Já nas áreas de maior altitude, como a Serra da Mantiqueira, as mínimas ficam em torno de 15°C e as máximas não ultrapassam 26°C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGESP), o fim de semana na região metropolitana de São Paulo deve manter uma condição típica de verão, com predomínio de sol no decorrer do dia, calor e temperatura acima dos 30°C.