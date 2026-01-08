Operação que combate falsificação de bebidas prende duas pessoas em SP

Chamada de Operação Poison Source (Fonte do Veneno), ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma adega e um sítio onde funcionava uma indústria clandestina de bebidas alcoólicas falsificadas em Rio Claro.

Durante essas buscas, um homem de 29 anos e uma mulher de 26 anos foram presos em flagrante por crimes contra a saúde pública e relações de consumo e contra a propriedade material e industrial. Segundo os investigadores, ambos seriam responsáveis pela fabricação clandestina de bebidas.

A operação apreendeu dois veículos e uma moto usados nas entregas, além de mercadorias e produtos diversos sem origem, que eram recebidos como forma de pagamento na venda das bebidas falsificadas. Também foram apreendidos R$ 72 mil em espécie, além de insumos e materiais utilizados nas falsificações.

Metanol

A polícia tem intensificado ações de combate à falsificação de bebidas alcoólicas desde que foram identificados os primeiros casos de contaminação por metanol. Segundo dados de até 5 de dezembro do Ministério da Saúde, pelo menos 22 pessoas morreram no ano passado após terem ingerido bebidas adulteradas com confirmação de contaminação por metanol.