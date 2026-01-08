Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena , realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

