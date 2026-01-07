Temperatura pode chegar a 36°C no domingo em São Paulo

Esta quarta-feira (7) tem manhã com sol e rápida elevação da temperatura na cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE). Segundo as estações meteorológicas automáticas do CGE, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 18,2°C.

Hoje, a máxima deve alcançar 29°C e os menores índices de umidade se aproximam dos 45%.

“Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor e a entrada da brisa marítima geram áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade”, diz nota do órgão. Há ainda potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

O banco de dados do CGE informou que janeiro acumulou - até às 7h desta quarta-feira - 10,8mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 4,2% dos 256,4mm esperados para o mês.