Rio: após apagão, Leme e Copacabana têm energia elétrica restabelecida

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil Autor
A energia elétrica foi restabelecida nesta terça-feira (6) nos bairros Leme e Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, depois que um apagão no final da tarde do último sábado (3) deixou a região às escuras. O serviço também foi interrompido para os moradores das comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira.

De acordo com a concessionária Light, responsável pelo fornecimento de energia, o problema ocorreu por sobrecarga no sistema, depois de um furto de cabos da rede subterrânea. A companhia informou que para recomposição da rede foram mobilizados cerca de 100 profissionais, atuando 24 horas por dia. Para reduzir os impactos sofridos pela população, a empresa instalou 62 geradores de energia nos bairros afetados.

O superintendente da Light, Bruno Rodrigues, disse que os geradores servem de suporte para que as equipes trabalhem com segurança sem desligar os circuitos por muito tempo. "Sem eles, o impacto para os clientes teria sido muito maior”, defendeu. Os geradores ainda vão ficar funcionando por algum tempo, como medida preventiva. A concessionária não informou quando será feita a retirada dos equipamentos.

Justiça

O serviço foi retomado após a Justiça determinar, noite desta segunda-feira (5), o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica com previsão de multa diária de R$ 200 mil, com limite inicial de R$ 1 milhão, para caso de descumprimento.

A medida foi concedida em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

A concessionária disse que está à disposição dos moradores, atendendo pedidos de ressarcimentos de prejuízos causados pela falta de energia pelo portal de serviços agenciavirtual.light.com.br, pelo telefone 0800 021 0196 e também pela agência móvel no Leme,  na Praça Almirante Júlio de Noronha, das 9h30 às 17h, além da agência comercial em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, loja A.

