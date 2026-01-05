Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Livro resgata Teatro Experimental do Negro

Livro resgata Teatro Experimental do Negro

Autor Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil
Autor
Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Está nas livrarias a obra “Teatro Experimental do Negro: testemunhos e ressonâncias”, organizada originalmente por Abdias Nascimento (1966) e agora recuperada e ampliada pela socióloga Elisa Larkin Nascimento e pelo gestor cultural Jessé Oliveira.

Adias Nascimento (1914-2011) foi artista plástico, ativista, ator, deputado federal, dramaturgo, economista, escritor, poeta, professor universitário e senador. Em todos os papéis, defendeu a liberdade e o comprometimento com a transformação social.

O livro foi lançado na última primavera (novembro), marcando 80 anos de fundação do Teatro Experimental do Negro (TEN), para ensaios em outubro de 1944. A publicação é da Edições Sesc, em parceria com a Editora Perspectiva (328 páginas).

A edição traz textos do dramaturgo Nelson Rodrigues, do poeta Efrain Tomás Bó, dos cientistas sociais Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, entre outros. O livro apresenta o ensaio fotográfico de José Medeiros com imagens em preto e branco do elenco do TEN.

Protagonismo 

Criado há menos de 60 anos após a abolição da escravidão, o TEN tinha como propósito valorizar a herança cultural afro-brasileira, destacar histórias e dar protagonismo a autores e atores negros. Entre 1945 e 1958, o TEN encenou mais de 20 espetáculos, com peças brasileiras e estrangeiras, e revelou nomes como Léa Garcia e Ruth de Souza.

“Quem definia os temas [das peças], os textos [a serem encenados] e quem definia o rumo das atuações essa eram as pessoas negras”, assinala Jessé Oliveira. “O Teatro Experimental do Negro é um divisor de águas. Amplia o local de debate das questões raciais e estabelece profissionalismo em uma companhia teatral negra.”

Na avaliação Elisa Larkin Nascimento, o TEN “faz a ponte entre o teatro moderno e contemporâneo no Brasil” e apresenta uma versão da sociedade brasileira diferente do discurso oficial e de parte da intelectualidade (geração do sociólogo Gilberto Freyre) de que o país seria uma “democracia racial”.

A nova edição do livro tem o objetivo da publicação original, de “fazer um registro mais estável” e contribuir para evitar o apagamento da história do TEN.

“Nas escolas de teatro, sempre vêm me dizer que não conhecem o Teatro Experimental do Negro. Inclusive os jovens que estão cursando teatro e estudam a história do teatro brasileiro”, lamenta Elisa Larkin Nascimento.

A obra mostra como as concepções de Abdias seguem ressoando em práticas cênicas e coletivos atuais, mantendo vivo o ideal de um teatro antirracista.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar