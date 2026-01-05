Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), o período de inscrições para o concurso público para a área médica que se estende até as 23h59 de 30 de janeiro. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), o período de inscrições para o concurso público para a área médica que se estende até as 23h59 de 30 de janeiro.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame. O edital está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Vagas O certame selecionará 152 profissionais para trabalhar em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas em 96 especialidades:

cirurgia geral;

ginecologia e obstetrícia;

pediatria;

anestesiologia;

cardiologia;

clínica médica e

oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital. Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho: 24 horas semanais: R$ 11.464,35

40 horas semanais: R$ 19.107,31 Taxa de inscrição O valor da taxa de inscrição é de R$180, que deverá ser paga até 2 de fevereiro. Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).

O candidato inscrito no CadÚnico deverá preencher o requerimento de isenção do pagamento de inscrição no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas. Já o candidato doador de medula óssea deverá enviar eletronicamente o documento de identidade e o documento expedido pela unidade coletora que comprove ser doador de medula óssea cadastrado nos hemocentros estaduais. Cotas Em relação a reserva de vagas, o edital aumenta em 5% na cota para pessoas pretas e pardas. Desta forma, o quadro de vagas ofertadas terá as seguintes reservas: 25% para candidatos negros (pretos e pardos).

10% para pessoas com deficiência (PcD).

3% para candidatos indígenas.

2% para candidatos quilombolas (novidade). Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.

Provas As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória. Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha. O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.