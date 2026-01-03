Wikipédia chega aos 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundo

Armazenando mais de 66 milhões de artigos escritos em cerca de 300 idiomas diferentes, a Wikipédia é considerada um dos maiores serviços de enciclopédia online do mundo. O projeto, que nasceu em 2001 e completa 25 anos em 2026, está entre os dez sites mais acessados do planeta.

Em um contexto digital onde a inteligência artificial ganha cada vez mais relevância, a Wikipédia mantém "uma lógica centrada em humanos, em humanos fazendo curadoria de conhecimento", como ressalta a presidente da Wikimedia Brasil, Érica Azzellini. Com o slogan “A enciclopédia livre que todos podem editar”, a Wikipedia surgiu com o objetivo de reunir o conhecimento em um só local, facilitando o acesso à informação gratuita no ambiente digital. Ao longo dos anos, construiu uma comunidade de colaboradores, editores e entusiastas. Como funciona Na Wikipédia, todos os verbetes – os artigos individuais que compõem a enciclopédia – são escritos por editores voluntários, sem distinção social, econômica ou acadêmica. Praticamente qualquer pessoa pode criar um artigo a partir de um determinado assunto. Como o serviço funciona em criação colaborativa, uma vez publicado, o artigo também fica livre para uma pós-edição. Visando auxiliar os editores e garantir a confiabilidade do projeto, são estabelecidos três pilares de edição: ponto de vista neutro, focando na relevância das informações e não em opiniões pessoais; verificabilidade, o material deve ser passível de contestação e todas as citações atribuídas a uma fonte confiável e publicada; e não pode ser uma pesquisa original.

Esse formato é mantido por uma instituição independente e sem fins lucrativos desde 2003, a Fundação Wikimedia. Para garantir a confiabilidade dos verbetes, são adotados sistemas de segurança, como cadastros de usuários, seleção de administradores e ferramentas de controle automatizadas que identificam erros comuns ou atos de vandalismo. “Dentro da construção de verbetes, algo que é muito interessante da nossa dinâmica é que a gente não tem medo do que é contraditório também. Ou seja, dentro de um mesmo verbete, podem ter visões que são diametralmente opostas, desde que elas sejam embasadas por fontes confiáveis, e isso faz com que os conteúdos sejam ricos e complementares também”, destaca Érica Azzellini. A presidente acrescenta que a discussão de ideias é parte fundamental do projeto. “Se acreditam que um verbete que está sendo ali produzido a várias mãos está sendo tendencioso para um lado ou para o outro, isso é resolvido”, disse.

25 anos No Brasil, a Wikipedia é uma das principais buscas em pesquisas online e reflete muito do que acontece no cenário nacional. Em 2020, o início da pandemia de covid-19, Gripe Espanhola foi o verbete mais pesquisado do país com mais de 3 milhões de acessos ao longo do ano. Em 2018, foi o verbete Jair Bolsonaro, com cerca de 6 milhões. Já no ano passado, em 2024, o campeão foi o ChatGPT, com 3,6 milhões de cliques. Parte desse movimento, que visa à credibilidade e à segurança das informações, vem de programas que conectam a enciclopédia a instituições que contribuem para a manutenção de conteúdos. É o caso do Arquivo Nacional, Museu Histórico Nacional, Museu Naval, Museu de Évora (Portugal), bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP) e outras instituições que, de forma autônoma, atualizam seus verbetes. Outra iniciativa é o Laboratório Mulheres Indígenas na Wikipédia, criado em 2020 na Universidade Federal Fluminense (UFF), que visa contribuir para a difusão do conhecimento acadêmico sobre as mulheres indígenas na plataforma. Tanto com a criação de novos verbetes quanto com a inclusão de informações nos artigos já existentes.

Esse projeto faz parte de uma ação da Wikipédia com instituições na produção de artigos completos dentro do site, visando pesquisas de relevância social. Para Elisa Frühauf Garcia, professora do curso de história da UFF e coordenadora do laboratório, essa é uma oportunidade de se desenvolver consciência crítica sobre ética, representatividade e responsabilidade social. “Dessa forma, a Wikipédia deixa de ser apenas uma fonte de consulta para se afirmar como um ambiente formativo dinâmico, que articula ensino, pesquisa e extensão de maneira inovadora e transformadora”, aponta a professora.