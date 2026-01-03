TV Brasil exibe show em homenagem a Gal Costa neste sábado

A TV Brasil revisita neste sábado (3), à zero hora, o espetáculo inédito Gal 80, em edição temática do Cena Musical, no último programa da temporada. revisita neste sábado (3), à zero hora, o espetáculo inédito Gal 80, em edição temática do Cena Musical, no último programa da temporada.

Exclusivo, o show emociona com a presença de vários artistas. O especial gravado em 26 de setembro de 2025, dia do aniversário da diva baiana Gal Costa, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, homenageia a cantora e compositora que faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos. A estrela teria feito 80 anos na ocasião. Com repertório de clássicos da trajetória da Musa da Tropicália, o tributo traz sucessos como Baby, Barato Total, Brasil, Canta Brasil, Divino Maravilhoso, Folhetim, Força Estranha, Nada mais (Lately) e "Vaca Profana", entre outros hits.

A atriz Sophie Charlotte, que viveu o papel da cantora e compositora no longa-metragem "Meu Nome é Gal" (2023), é uma das convidadas para participar da performance no palco. A produção ainda reúne convidados como Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Lazzo Matumbi, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha e Walerie Gondim. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes, o concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia é uma verdadeira celebração à vida e obra da homenageada. A atração foi registrada pela TVE Bahia, emissora parceira integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que gere a TV Brasil.