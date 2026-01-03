TV Brasil estreia série sobre riquezas turísticas nacionais

A TV Brasil lança a série documental inédita Olhar Brasil neste sábado (3), às 18h30. Com foco na diversidade cultural e no potencial turístico no país, o conteúdo original é a primeira coprodução realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com dez programas de 26 minutos, o projeto busca fortalecer a produção audiovisual regional e as características que diferenciam os destinos turísticos nas cinco regiões do território nacional. O seriado foi desenvolvido a partir do edital lançado pela EBC em 2024 que recebeu 36 inscrições. Cada documentário atende às linhas temáticas da chamada pública relacionadas ao fomento do turismo. Repleta de sotaques variados, as edições do programa destacam uma perspectiva singular sobre paisagens, histórias e modos de vida que revelam e valorizam a biodiversidade e os ecossistemas do país. A primeira temporada da série Olhar Brasil também poderá ser acompanhada sob demanda. Os dez episódios da nova bora ficam disponíveis no app TV Brasil Play e também no YouTube do canal. A atração que abre a sequência visita a Serra da Capivara, no Piauí. Respeito ao regionalismo Os destinos dos programas são a Serra da Capivara, no Piauí; o Quilombo Kalunga, em Goiás; o município de Guarapari, no litoral do Espírito Santo; as Serras Gerais, no sul de Tocantins; o Caminho do Peabiru, que ocupa diversos estados; a romaria do Muquém e a Congada de Santa Efigênia, em Goiás; o oásis do Canindé de São Francisco, em Sergipe; a Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a gastronomia catarinense em Florianópolis; e o turismo sustentável do Novo Airão, no Amazonas.

Com profundidade, respeito e beleza, o seriado reforça a diversidade regional brasileira ao ampliar o alcance das vozes locais. Com narração dos profissionais das emissoras parceiras, o programa Olhar Brasil é contado por quem vive em cada território, o que fortalece a pluralidade do canal público.

Os episódios percorrem diferentes lugares para apresentar desde patrimônio arqueológico até experiências de turismo comunitário e gastronômico, com a valorização das rotas de aventura, além do conteúdo histórico e das tradições regionais. Processo criativo O diretor da série Olhar Brasil, Manoel Borges, explica o caráter colaborativo da iniciativa e o respeito à visão local das emissoras. Ele aborda as escolhas estéticas até os desafios de manter coesão visual e narrativa em um projeto realizado de forma participativa. "A intenção da série é evidenciar a pluralidade de olhares. A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) reúne perfis de emissoras extremamente diversas. Saber extrair o melhor de cada um desses perfis foi um processo enriquecedor", explica.

Manoel Borges reforça a dinâmica de trabalho. "O desenvolvimento de uma coprodução carrega, por natureza, uma lógica de decisão horizontal durante o processo criativo. Conseguimos estabelecer um início coletivo e norteador e, posteriormente, avançar para atendimentos personalizados que respeitaram o regionalismo de cada proposta", afirma. Primeiro destino: Serra da Capivara O episódio de estreia do seriado Olhar Brasil acompanha os segredos de um tesouro pouco conhecido no país. A produção documental vai até o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, revelar as pinturas rupestres milenares que registram a presença humana ancestral nas Américas. Com direção de Jaldo Lopes e narração de Meire Souza, o episódio produzido pela TV Caatinga, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) ressalta imagens impressionantes das rochas em que está a maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo.