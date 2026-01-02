Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turistas lotaram rede hoteleira de Niterói no réveillon

Autor Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
O réveillon em Niterói registrou um marco histórico. A ocupação da rede hoteleira atingiu 100% e superou as expectativas. Para a prefeitura, esse desempenho consolida a cidade como um dos destinos mais procurados do estado do Rio para a festa da virada de ano.

“O resultado é reflexo de uma estratégia robusta de promoção, acolhimento e internacionalização da marca turística da cidade”, afirmou em nota.

Dados da administração municipal e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), indicam que a cidade da região metropolitana do Rio tem cerca de 2.300 leitos disponíveis em hotéis, pousadas e estabelecimentos similares, o que mesmo em períodos de alta demanda têm condições de atender os visitantes.

Essa capacidade da rede hoteleira e a qualidade dos serviços são apontadas pela prefeitura como motivo para a preferência pelo município conhecido como cidade sorriso e poderem aproveitar vários aspectos de lá. “Turistas nacionais e internacionais escolheram Niterói como base para explorar as paisagens naturais, a cultura vibrante e os eventos programados pela administração municipal”.

 

Niterói (RJ), 01/01/2026 - Queima de fogos durante virada de ano no réveillon em Niterói. Foto: Prefeitura de Niterói/Divulgação

O presidente da Neltur, André Bento, credita o resultado aos esforços que a empresa e a prefeitura vêm fazendo para posicionar a cidade no mapa global do turismo.

“Niterói está colhendo os frutos de um trabalho planejado e integrado, que envolve promoção internacional, qualificação da oferta e acolhimento ao turista”, avaliou Bento.

A assistência aos visitantes em diversos idiomas incluindo apoio ao planejamento de roteiros é feita em vários pontos da cidade, que atualmente conta com 9 Centros de Atendimento ao Turista (CATs) localizados em locais de grande interesse como o Caminho Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Mercado Municipal e o Parque da Cidade.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, somente no primeiro semestre de 2025 foram realizados mais de 12 mil atendimentos a turistas nacionais e estrangeiros nesses pontos espalhados pela cidade. O destaque foram visitantes vindos da Argentina, França, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Itália, Portugal, Espanha, Colômbia e México.

Já do Brasil a maior parte era de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. “O que demonstra a diversidade de perfis que escolhem Niterói como destino”, completou.

A imagem de Niterói também foi trabalhada no exterior e isso contribui, segundo a prefeitura, para o aumento de turistas. A Neltur tem participado de eventos do setor, por exemplo de feiras, como a ITB Berlim e a BTL Lisboa. “Nos coloca no centro do debate mundial sobre turismo sustentável e qualificado. É uma conquista que se reflete diretamente nos números que estamos colhendo hoje”, apontou André Bento.

