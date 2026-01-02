Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana

Uma nova ressaca está para chegar às praias do Rio. Nessa, a partir das 15h deste sábado (3), com previsão de término às 6h de segunda-feira (5), as ondas podem variar entre 2,5 m e 3 m. O alerta feito pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) é com base no Aviso de Ressaca para a Orla da Cidade emitido pela Marinha do Brasil. Uma nova ressaca está para chegar às praias do Rio. Nessa, a partir das 15h deste sábado (3), com previsão de término às 6h de segunda-feira (5), as ondas podem variar entre 2,5 m e 3 m. O alerta feito pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) é com base no Aviso de Ressaca para a Orla da Cidade emitido pela Marinha do Brasil.

Essa será a segunda em poucos dias. Na outra, que começou às 12h da quarta-feira (31) e terminou às 6h de ontem (1°) , as ondas atingiram 2,5 metros de altura e tiveram grande impacto. O Corpo de Bombeiros realizou 1.167 salvamentos entre 7h da quarta-feira (31) e 19h de ontem (1º) em praias do Rio. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, disse que não há necessidade de montar um esquema especial para este período mesmo com o número grande de visitantes e de moradores frequentando as praias. Conforme explicou, desde 19 de dezembro de 2025, a corporação está operando com mais agentes na Operação Verão. “São mais 5400 serviços de guarda-vidas neste verão como um todo. A gente já está com a praia reforçada”, afirmou à Agência Brasil. O fato de ter nova ressaca, segundo o tenente-coronel, é motivo também de alerta em outros pontos fora das praias como o muro dos pescadores, no Leme; Pedra do Arpoador; e Mirante do Leblon, que são isolados com fitas zebradas.

“Quando tem aviso de ressaca os nossos guarda-vidas fazem trabalho de isolamento e sinalização justamente para as pessoas não se aproximarem desses locais onde há risco de queda”, contou. O COR-Rio reforçou as orientações para que a população tenha mais segurança. Não são recomendados o banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca. Durante o período do aviso, as pessoas têm que evitar a permanência em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar, assim como os pescadores não devem navegar enquanto a ressaca estiver ativa. O uso de bicicletas nas ciclovias também não é recomendável, principalmente porque as ondas podem ultrapassar os calçadões. A orientação do COR-Rio para casos de acidentes no mar é não tentar resgatar as vítimas por conta própria. O certo é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou os guarda-vidas do local