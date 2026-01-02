Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana

Autor Cristina Índio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Cristina Índio do Brasil - Repórter da Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

Uma nova ressaca está para chegar às praias do Rio. Nessa, a partir das 15h deste sábado (3), com previsão de término às 6h de segunda-feira (5), as ondas podem variar entre 2,5 m e 3 m. O alerta feito pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) é com base no Aviso de Ressaca para a Orla da Cidade emitido pela Marinha do Brasil.

Essa será a segunda em poucos dias. Na outra, que começou às 12h da quarta-feira (31) e terminou às 6h de ontem (1°) , as ondas atingiram 2,5 metros de altura e tiveram grande impacto. O Corpo de Bombeiros realizou 1.167 salvamentos entre 7h da quarta-feira (31) e 19h de ontem (1º) em praias do Rio.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, disse que não há necessidade de montar um esquema especial para este período mesmo com o número grande de visitantes e de moradores frequentando as praias. Conforme explicou, desde 19 de dezembro de 2025, a corporação está operando com mais agentes na Operação Verão.

“São mais 5400 serviços de guarda-vidas neste verão como um todo. A gente já está com a praia reforçada”, afirmou à Agência Brasil.

O fato de ter nova ressaca, segundo o tenente-coronel, é motivo também de alerta em outros pontos fora das praias como o muro dos pescadores, no Leme; Pedra do Arpoador; e Mirante do Leblon, que são isolados com fitas zebradas.

“Quando tem aviso de ressaca os nossos guarda-vidas fazem trabalho de isolamento e sinalização justamente para as pessoas não se aproximarem desses locais onde há risco de queda”, contou.

O COR-Rio reforçou as orientações para que a população tenha mais segurança. Não são recomendados o banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca. Durante o período do aviso, as pessoas têm que evitar a permanência em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar, assim como os pescadores não devem navegar enquanto a ressaca estiver ativa. O uso de bicicletas nas ciclovias também não é recomendável, principalmente porque as ondas podem ultrapassar os calçadões.

A orientação do COR-Rio para casos de acidentes no mar é não tentar resgatar as vítimas por conta própria. O certo é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou os guarda-vidas do local

Previsão

O Sistema Alerta Rio indicou que neste sábado (3) o clima será influenciado por áreas de instabilidade em conjunto com a passagem de uma frente fria no oceano.

“Haverá predomínio de céu nublado e previsão de chuva fraca isolada na madrugada e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, podendo vir com raios”, informou, completando que os ventos estarão fracos a moderados.

No domingo (4), a previsão é de predomínio de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em declínio. Já a segunda (5) e a terça-feira (6), serão dias com nebulosidade variada, predomínio de céu nublado e previsão de chuva fraca a qualquer momento, sendo ocasionalmente moderada na segunda. Os ventos estarão moderados.

